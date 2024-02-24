В Приморье убийцу амурского тигра отправили на месяц под домашний арест

За убийство хищника мужчине может грозить до девяти лет лишения свободы

ТАСС, 24 февраля. Мужчину, обвиняемого в убийстве краснокнижного амурского тигра в Пожарском районе Приморского края, отправили под домашний арест на один месяц и семь суток. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"41-летний мужчина обвиняется в том, что 27 января 2024 года в лесном массиве на территории Пожарского района он застрелил амурского тигра, после чего режущим предметом добил краснокнижное животное и разделал тушу. <...> С учетом позиции прокурора суд заключил обвиняемого под домашний арест на 1 месяц 7 суток", - говорится в сообщении.

Части туши тигра нашли сотрудники охотнадзора 27 января недалеко от села Ясеневый, они были спрятаны в разных частях леса. Как пояснил ТАСС директор центра "Амурский тигр", занимающегося охраной популяции краснокнижного хищника в России, Сергей Арамилев, происшествие выглядит не как охота ради шкуры или других дериватов, а как убийство и попытка скрыть преступление. Следователи 29 января возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры Приморья.

По версии следствия, обвиняемый испугался ответственности и попытался скрыть преступление. За убийство тигра мужчине может грозить до девяти лет лишения свободы.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента РФ Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.