В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет, в частности, о Днепропетровской и Николаевской областях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сообщения о тревоге в Днепропетровской и Николаевской областях поступили в 13:11 по местному времени (14:11 мск). Позднее к ним присоединились Кировоградская, Полтавская, Харьковская и Черкасская области.

Сообщалось о взрывах в Николаеве.

В новость внесены изменения (15:24 мск) - добавлена информация о распространении тревоги на другие регионы.