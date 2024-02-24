В Ямало-Ненецком автономном округе при пожаре пострадал работник школы

Из здания эвакуировали 50 человек

ТАСС, 24 февраля. Работник школы №2 в Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе пострадал при пожаре, который произошел в школьной бойлерной. Возгорание ликвидировано, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Ямалу.

Сообщение о срабатывании сигнализации в здании школы поступило 24 февраля в пожарно-спасательную часть Салехарда. "Возгорание было потушено на площади 4 кв. м. В результате произошедшего пострадал один работник школы, который самостоятельно пытался потушить возгорание огнетушителем до прибытия пожарных и тем самым предотвратил дальнейшее распространение огня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

По данным Telegram-канала, до прибытия пожарных из здания были эвакуированы 50 человек, в том числе 30 несовершеннолетних.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.