В Петербурге из "Аквахостела" эвакуировали более 70 человек из-за подтопления

По предварительным данным, лед повредил корпус дебаркадера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Более 70 человек были эвакуированы из мини-отеля на дебаркадере в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту подтопления плавучего объекта "Аквахостел" у Тучкова моста на реке Неве 24 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, лед повредил корпус дебаркадера, в результате чего произошло подтопление. Отмечается, что находившихся в мини-хостеле 75 человек вывезли и расселили в гостиницы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.