В Кировской области обнаружили тела троих мужчин

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего

ТАСС, 24 февраля. Тела троих мужчин обнаружили в одном из домов в деревне Мари-Малмыж Кировской области, проводится проверка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

"24 февраля днем в одном из домов, расположенных в деревне Мари-Малмыж Малмыжского района, были обнаружены тела трех мужчин. На телах видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. <...> Проводится проверка по факту гибели трех человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.