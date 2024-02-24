В Саратовской области в результате пожара в многоквартирном доме умер человек

Также с отравлением госпитализировали женщину

САРАТОВ, 24 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в трехэтажном доме в Летном городке Энгельса Саратовской области. Два человека пострадали, позже один из них умер, сообщили в администрации Энгельсского района.

"По информации управления ГО и ЧС администрации Энгельсского района, сегодня в 15:28 (14:28 мск) на пульт 112 поступило сообщение о возгорании дома № 9 в микрорайоне Летного городка. На место выехали 7 пожарных расчетов, спасатели вывели четверых жителей квартир. Еще двоим жителям потребовалась медицинская помощь", - сообщили в администрации.

Возгорание локализовано на площади 400 кв. м. Пострадавших направили в городскую больницу, позднее один из них умер.

"В 18:27 [17:27 мск] пожар ликвидирован на площади 400 кв. м. По уточненной информации, пострадавший мужчина скончался в больнице. С отравлением также госпитализирована одна женщина", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пожар произошел в частично расселенном кирпичном доме.

В новость внесены изменения (18:13 мск) - добавлена инфрмация о смерти одного из пострадавших.