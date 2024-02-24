В Москве водитель такси насмерть сбил женщину

ЧП произошло на Кантемировской улице

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Водитель такси насмерть сбил женщину на Кантемировской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Кантемировской улице водитель такси, управляя автомобилем Kia, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. На месте работает следственно-оперативная группа.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте, в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода. Водитель такси с места ЧП не скрывался.

