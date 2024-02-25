25 февраля, 03:58,
обновлено 25 февраля, 04:06
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских беспилотниках

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Два дрона уничтожили в Белгородской области и четыре - над Черным морем

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Черным морем и два беспилотника над Белгородской областью. 

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