МО РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских беспилотниках

Два дрона уничтожили в Белгородской области и четыре - над Черным морем

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Как добавили в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Черным морем и два беспилотника над Белгородской областью.