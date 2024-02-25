МО РФ сообщило о шести сбитых за ночь украинских беспилотниках

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Средства ПВО России за ночь сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Белгородской области и еще четыре над Черным морем.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.
Как добавили в Минобороны РФ, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили четыре дрона над Черным морем и два беспилотника над Белгородской областью.