ВСУ дважды за ночь обстреляли Донецк

Повреждения получили жилые дома

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение ночи два раза обстреляли Донецк, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"С 21:00 24 февраля до 9:00 25 февраля, по информации СЦКК [Совместного центра контроля и координации] ДНР, территория города Донецка два раза подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Петровского района <...> ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 мм", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кулемзина, в результате обстрелов повреждено остекление многоквартирного дома на улице Степана Щипачева и крыша жилого дома на Красногоровской улице в Донецке.