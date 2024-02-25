В Петербурге со льдины спасли 35 рыбаков

Льдину оторвало от берега в акватории Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков с оторвавшейся льдины в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"35 рыбаков снова отправились на льдине в плавание. Все случилось в Санкт-Петербурге в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что в случае отрыва льдины необходимо позвонить в экстренные службы.