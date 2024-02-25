В Волгограде произошел пожар на территории оптово-строительного рынка

По предварительной информации, никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Здание горит на территории оптово-строительного рынка в Волгограде, площадь составляет 30 кв. м, предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда на территории оптово-строительного рынка Тулака. В здании размером 15 на 30 м происходит горение вещей на площади 30 кв. метров", - говорится в сообщении.

Ведется тушение, по предварительным данным, никто не пострадал.