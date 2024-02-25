В Краснодаре полиция проводит проверку после инцидента со стрельбой на свадьбе

По предварительным данным, предмет, из которого производились выстрелы, не является боевым оружием

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре проводят проверку после инцидента со стрельбой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

"Полицией Краснодара по данным фактам проводится проверка. Сотрудниками городского управления МВД установлен и опрошен молодой человек, который произвел выстрелы в воздух. Им оказался 22-летний местный житель. По окончании разбирательства будет принято законное решение, действиям указанного гражданина дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В управлении добавили, что также установлены факты нарушения правил дорожного движения, водители транспортных средств уже привлечены к административной ответственности.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах региона, предмет, из которого производились выстрелы, по предварительным данным, не является боевым оружием.

Ранее в местных Telegram-канале было опубликовано видео со свадьбы в Краснодаре. На кадрах зафиксировано, как один из мужчин во дворе жилого комплекса стреляет в воздух, затем несколько десятков автомобилей, предварительно участников свадебного картежа, остановились на проезжей части дороги, создав заторовую ситуацию и препятствуя проезду других участников дорожного движения.