В Краснодаре в квартире дома взорвался самогонный аппарат

Пострадал один человек

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Самогонный аппарат взорвался в квартире многоэтажного дома в Краснодаре, в результате происшествия пострадал один человек, он находится в реанимации. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы городского управления МВД.

"В ходе разбирательства сотрудники краснодарской полиции установили, что в квартире 39-летнего местного жителя находился самогонный аппарат, который по неустановленным причинам взорвался. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение в реанимационное отделение, где ему в настоящее время оказывается помощь", - говорится в сообщении.

В результате повреждены окна в соседних квартирах. В квартире, где произошел инцидент, кроме мужчины находились его жена и двое детей, они не пострадали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.