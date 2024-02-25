В ЮАР в ДТП погибли девять активистов правящей партии

Еще 10 человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере девять активистов правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) погибли в ДТП на юго-востоке страны, когда автобус, в котором они находились, перевернулся на скоростной трассе. Об этом сообщил местный новостной портал News 24.

Еще 10 человек получили ранения, их состояние оценивается как критическое, отмечает он.

Активисты возвращались из Дурбана с состоявшегося накануне митинга АНК, на котором президент ЮАР и лидер правящей партии Сирил Рамапоса обнародовал предвыборный манифест для предстоящих в мае всеобщих выборов.

Ведется расследование причин ДТП.