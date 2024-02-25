В Башкирии два человека насмерть отравились газом в доме

СК проводит проверку

ТАСС, 25 февраля. Тела женщины и ее сына обнаружили в частном доме в городе Янауле в Башкирии. По предварительной информации, они отравились бытовым газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

"25 февраля в жилом доме обнаружены тела женщины 1955 года рождения и ее сына 1997 года рождения. Родственники не смогли дозвониться до них и попросили знакомых их проведать. По предварительной версии, причиной происшествия могло послужить нарушение правил эксплуатации газового котла, и, как следствие, отравление бытовым газом", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Следователи организовали проверку. Они осмотрели место происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.