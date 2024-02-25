Стрельбу на свадьбе в Краснодаре открыл один из гостей из охолощенного оружия

Молодой человек признался в содеянном

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один из гостей на свадьбе в Краснодаре стрелял из охолощенного оружия, нарушители общественного порядка привлечены к административной ответственности.

"Выяснилось, что выстрелы производились из охолощенного оружия. <...> В настоящий момент несколько лиц привлечены к административной ответственности. Действиям остальных правонарушителей также будет дана правовая оценка", - написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Молодой человек на опубликованном видео признался в содеянном. "Достал из автомобиля автомат Калашникова охолощенный, и думал по их обычаям это нормально будет и со стороны закона, и со стороны людей произвел выстрелы в воздух. Поступок необдуманный, такого больше не повторится", - сказал он.

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео со свадьбы в Краснодаре. На кадрах зафиксировано, как один из мужчин во дворе жилого комплекса стреляет в воздух, затем несколько десятков автомобилей, предварительно участников свадебного кортежа, остановились на проезжей части дороги, создав заторовую ситуацию и препятствуя проезду других участников дорожного движения.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщали, что полиция по данным фактам проводит проверку. Сотрудниками городского управления МВД установлен и опрошен молодой человек, который стрелял в воздух. Им оказался 22-летний местный житель.