Во Владивостоке женщину подозревают в поджоге знакомого

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено во Владивостоке по факту убийства человека общеопасным способом. Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, из которого спасли двух взрослых и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Во Владивостоке обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами термического воздействия. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство человека общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

Установлено, что к делу причастна 38-летняя знакомая погибшего. Ее задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователи СК России провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, назначены судебные экспертизы. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения", - добавили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, пожар произошел в двухквартирном доме. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Пожарные эвакуировали трех человек, включая ребенка, с огнем боролись 42 человека, не допустив перехода пламени на соседний дом.