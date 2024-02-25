Полиция Петербурга возбудила дело по факту хулиганства у "Медного всадника"

Информация об инциденте ранее появилась в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту совершения хулиганских действий около памятника Петру I "Медный всадник" на Сенатской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"25 февраля в ходе мониторинга сети "Интернет" была выявлена видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия неизвестного мужчины в районе Сенатской площади. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы принимают меры для установления и задержания правонарушителя.

Ранее в интернете распространился ролик, на котором неизвестный справляет нужду у основания монумента.

"Медный всадник" - монументальный конный памятник первому российскому императору Петру Великому, созданный в 1768-1778 годах под руководством французского скульптора Этьена Мориса Фальконе, открытый на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1782 году. Один из символов Санкт-Петербурга и одно из самых известных произведений скульптурного классицизма в России.