В ДТП в Саратовской области пострадали пять человек

Трое из них находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 25 февраля. Автомобиль Lada Priora врезался в опору освещения на Саратовской кольцевой автомобильной дороге, в результате пострадали пять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 17:16 (16:16 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на СКАД вблизи поворота на Татищево водитель, управляя автомобилем Lada Priora, протаранил опору освещения. В результате ДТП пострадали пять человек. Двое мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии и еще двое мужчин в состоянии средней степени тяжести", - написал Юрин.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.