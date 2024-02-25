СМИ: к северо-западу от Каира при крушении парома погибли восемь человек

Еще шесть находившихся на борту удалось спасти, сообщил телеканал Sada El-Balad

КАИР, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома в провинции Гиза к северо-западу от Каира. Об этом сообщил телеканал Sada El-Balad.

По его данным, еще шесть находившихся на борту человек удалось спасти. Крушение произошло недалеко от населенного пункта Никла. Все находившиеся на пароме в момент инцидента являются рабочими египетской строительной фирмы, ее название пока не раскрывается.

Местные власти задержали паромщика и проводят следственные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.