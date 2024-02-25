В ДТП в Ярославской области пострадали два человека

Авария произошла на 240-м км федеральной автодороги "Холмогоры"

ТАСС, 25 февраля. Женщина и ребенок получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей, а также бензовоза и двух грузовиков в Ярославской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"25 февраля около 17:25 на 240-м км федеральной автодороги "Холмогоры" произошло столкновение пяти транспортных средств. Столкнулись грузовые автомобили Foton и два Volvo, легковые - Lada, Kia. По предварительной информации, пассажиры автомобиля Kia - женщина и ребенок - доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ДТП попал бензовоз. "Для координации действий сотрудников правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов", - добавили в ведомстве.