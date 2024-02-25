В Нижнем Новгороде автомобиль сбил двух детей

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 25 февраля. Автомобиль сбил в Нижнем Новгороде двух девочек 9 и 10 лет, которые перебегали дорогу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

"По предварительным данным, автомобиль Lada Granta двигался по улице Черняховского, где совершил наезд на двух девочек 2013 и 2014 годов рождения, которые перебегали дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.