Под Псковом обнаружили тело 11-летней девочки

СК возбудил дело

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области обнаружили на территории Порховского района тело одиннадцатилетней девочки, поиски которой велись почти два месяца. По факту исчезновения и гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Псковской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области продолжается расследование обстоятельств безвестного исчезновения 1 января 2024 года 11-летней девочки из деревни Полоное Порховского района. Сегодня совместным патрулем сотрудников правоохранительных органов и волонтеров в окрестностях населенного пункта, где проживал ребенок, обнаружено ее тело", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка. "Кроме того, сотрудниками следственного управления совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики СК РФ продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии гибели девочки. По поручению председателя СК России ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.