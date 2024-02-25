Во Франции подали новую жалобу на домогательства со стороны Депардье

Как передает телеканал BFMTV, Амели, фамилия которой не называется, работавшая художником-постановщиком на съемках фильма "Зеленые ставни", обвиняет актера в "непристойных высказываниях" в ее адрес, а также в том, что он "грубо хватал ее" за разные части тела

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Новая жалоба на домогательства со стороны французского актера Жерара Депардье подана в парижскую прокуратуру. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на адвоката Карин Дюрье-Дибольт.

По данным канала, речь идет о предполагаемых сексуальных домогательствах со стороны Депардье в отношении 53-летней Амели, фамилия которой не называется, работавшей художником-постановщиком на съемках фильма "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022) в 2021 году. Отмечается, что жалобу подали 23 февраля.

Женщина обвиняет актера в "непристойных высказываниях" в ее адрес, а также в том, что он "грубо хватал ее" за разные части тела во время съемок фильма в сентябре 2021 года.

Против Депардье уже подавали несколько аналогичных жалоб. Одну из последних подала испанская журналистка Рут Баса, об иске которой стало известно в декабре 2023 года. По версии Басы, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года и она брала интервью у актера в Париже для журнала Cinemania.

Жалобы против Депардье также подавала актриса Элен Дарра, которая утверждала, что он домогался ее во время съемок фильма "Диско" в 2007 году. Однако в январе прокуратура Парижа прекратила расследование по ее жалобе. При этом, по данным СМИ, ее делом занимался тот же судья, который рассматривает другую жалобу против Депардье, поданную актрисой Шарлот Арну в 2018 году. Суд первой инстанции отклонил иск, не найдя подтверждения обвинениям, сейчас рассматривается апелляция актрисы.

В окружении актера ранее сообщили ТАСС, что Депардье глубоко переживает из-за очередного витка кампании, связанной с обвинениями в сексуальных домогательствах. Было отмечено, что эта медийная кампания была развернута в отсутствие каких-либо судебных решений по вменяемым ему действиям.