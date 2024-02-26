Камчатский пенсионер получил 1,5 года условно за поджог банка

Мошенники воспользовались доверчивостью и юридической неграмотностью мужчины и убедили его совершить преступление

ТАСС, 26 февраля. Житель Камчатки получил условный срок в один год шесть месяцев за поджог двери банка в поселке Ключи. Как сообщает пресс-служба УФСБ по Камчатскому краю, пенсионера обманули по телефону.

"Воспользовавшись доверчивостью и юридической неграмотностью пенсионера, мошенники склонили его поджечь отделение банка за помощь в погашении кредита и якобы для задержания преступников из числа сотрудников финансовой организации. С учетом пожилого возраста, состояния здоровья и раскаяния пенсионера суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что звонки мошенников осуществлялись с зарубежных телефонных номеров и с помощью сервисов подмены в мессенджере WhatsApp. Подобными методами действуют сотрудники украинских спецслужб и информационных центров. Мужчина был осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на поджог объекта социальной инфраструктуры).

"При этом в большинстве случаев такие действия квалифицируются по ст. 205 УК РФ (террористический акт), так как умысел виновных лиц направлен на дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решения о прекращении проходящей на территории Украины специальной военной операции", - отметили в пресс-службе.

В июле 2023 года неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в дверь банка в поселке Ключи, дождался, пока она загорится, и скрылся с места преступления. Личность поджигателя была оперативно установлена сотрудниками органов безопасности и полиции.