WP: в Вашингтоне мужчина пытался совершить самоубийство у посольства Израиля

По данным газеты, он заявил, что является действующим военнослужащим Военно-воздушных сил США, но пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек пока не подтвердила эту информацию

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина в военной форме пытался покончить с собой у посольства Израиля в США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на власти.

По ее данным, инцидент произошел около 12:00 25 февраля по местному времени (20:00 мск). Официальные лица сообщили, что мужчина также выложил в интернет видео, на котором он выкрикнул "Свободная Палестина!".

Он заявил, что является действующим военнослужащим Военно-воздушных сил США, но пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек пока не подтвердила эту информацию.

Представитель Секретной службы США сказал, что было получено сообщение о человеке с возможными проблемами с психическим здоровьем. Сотрудники прибыли на место инцидента. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии, никто больше не пострадал.

По словам властей, расследование происшествия продолжается.