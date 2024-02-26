В Иркутской области после нападения собак на ребенка возбудили уголовное дело

Cледствие установит обстоятельства произошедшего и даст оценку деятельности ответственных за организацию отлова и содержания бездомных животных

ТАСС, 26 февраля. Уголовное дело возбуждено по факту нападения стаи собак на пятилетнего мальчика в городе Шелехов Иркутской области. Ребенок с ранами от укусов был доставлен в больницу, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"19 февраля 2024 года в СНТ "Юность" в городе Шелехов в нескольких метрах от дома на 5-летнего ребенка напала стая собак. Произошедшее увидела мать мальчика и незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенок с укусами и ранами был доставлен в больницу. По данному факту Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 1 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, в рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц администрации муниципального образования и ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.