В Приморье произошел пожар на складе гипермаркета стройматериалов

Погибших и пострадавших нет

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание на складе на территории гипермаркета стройматериалов в городе Артеме Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"По оперативным данным, 26 января в 10:55 (03:55 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада в городе Артеме. На момент прибытия пожарных отдельно стоящий склад, находящийся на территории гипермаркета, горит изнутри. Общая площадь [возгорания] - около 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет, угрозы распространения на соседние здания нет", - говорится в сообщении.

Из видео, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, следует, что рядом с горящим складом располагается гипермаркет "Леруа Мерлен". По данным пресс-службы, всего в тушении задействовано 10 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Прокуратура города Артема поставила на контроль ход и результаты проверки по факту пожара на территории торгового комплекса, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья. На место выехал прокурор города Андрей Камболин. Надзорное ведомство проконтролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, а также законность итогового решения по результатам проверки.

Позже пресс-служба МЧС России сообщила об увеличении площади возгорания до 450 кв. м.

"В городе Артеме горят два отдельностоящих склада с утеплителем. Общая площадь пожара - 450 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В новость внесены изменения (05:29) - добавлена информация об увеличении площади возгорания.