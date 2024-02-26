Пропавшая в Новосибирске 15-летняя девочка нашлась в Московской области

Решается вопрос о передаче ребенка родителям

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. 15-летняя девочка, пропавшая 19 февраля в Новосибирске, нашлась в Московской области. Решается вопрос о передаче ребенка родителям, рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.

"Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области. В настоящее время решается вопрос о доставлении и передаче девочки законным представителям", - рассказала собеседница агентства.

Ранее в ведомстве рассказали, что полиция разыскивает 15-летнюю девочку, которая пропала вечером 19 февраля. В СУ СК по региону сообщали о возбуждении уголовного дела.