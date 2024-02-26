Омская прокуратура через суд потребовала расселить аварийный дом с 75 жильцами

Из-за аварийного состояния дом может обрушиться в любой момент

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Омской области подала иск в суд с требованием незамедлительно расселить дом, в котором из-за аварийного состояния есть реальная угроза обрушения, сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. Иск подан в интересах 75 человек.

"Ввиду наличия реальной угрозы обрушения многоквартирного дома, причинения вреда жизни и здоровью проживающих в нем граждан прокурор Омской области Алексей Афанасьев поручил территориальному прокурору направить в суд исковое заявление о понуждении муниципалитета принять меры по незамедлительному расселению жильцов дома в установленном законом порядке. Исковое заявление в интересах 75 человек, которые или владеют жильем в этом доме, или живут по договору по соцнайму, направлено в Центральный районный суд города Омска", - сказала Булихова.

По ее словам, в ходе проверки было установлено, что уполномоченные органы в течение долгого времени не проверяли дом №29А на улице Энергетиков в Омске на предмет аварийности. После прокурорского вмешательства были выявлены признаки аварийности дома и неудовлетворительное состояние несущих конструкций здания.