В Благовещенске самолет экстренно совершил посадку из-за пассажирки, которой стало плохо

После приземления борту также потребовалась дозаправка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Самолет, летевший по маршруту Владивосток-Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске из-за пассажирки, которой стало плохо на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе благовещенского аэропорта.

"Сегодня в 08:20 (02:20 мск) к нам приземлился этот борт [рейс S7 5202 Владивосток-Новосибирск]. Пассажира увезли медики", - сказали в пресс-службе.

Во время полета одной из пассажирок стало плохо. После приземления самолету понадобилась дозаправка. Сейчас борт направляется в Новосибирск.