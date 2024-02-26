В Эквадоре задержали более 10 тыс. человек после начала в январе беспорядков

Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 3 тыс. единиц огнестрельного оружия, почти 20 тыс. взрывных устройств и более 64 тонн наркотических веществ

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция и Вооруженные силы Эквадора задержали свыше 10 тыс. подозреваемых в участии в вооруженных беспорядках, вызванных бунтами в тюрьмах в начале января. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Эквадора.

"С 9 января по 25 февраля задержаны 10 134 человека, из них 268 по подозрению в терроризме", - указано на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Более 126 тыс. сотрудников правоохранительных органов участвовали в операциях по противодействию преступности. Ими изъято около 3 тыс. единиц огнестрельного оружия, почти 20 тыс. взрывных устройств и более 64 тонн наркотических веществ. Число освобожденных сотрудников полиции и исправительных учреждений, оказавшихся в заложниках, превышает 210.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны вспыхнули бунты. 8 января президент Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Позже действие комендантского часа было отменено на территории 160 кантонов из 221.