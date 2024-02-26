СМИ: на севере Индии неуправляемый грузовой поезд со щебнем проехал 80 км

По данным газеты The Times of India, неуправляемый состав остановился в штате Пенджаб перед препятствием из мешков с песком

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Грузовой поезд без машинистов проехал около 80 км из индийской северной союзной территории Джамму и Кашмир в штат Пенджаб. Об этом сообщает газета The Times of India.

По ее информации, состав во главе с тепловозом, состоявший из 53 вагонов со щебнем, начал в воскресенье самопроизвольное движение под уклон во время остановки на станции Катуа в Джамму и Кашмире для смены поездной бригады, оставившей локомотив с включенным двигателем.

Первоначальные попытки остановить поезд не увенчались успехом. Неуправляемый состав на большой скорости проехал около 80 км и остановился в штате Пенджаб перед препятствием из мешков с песком, перегородившим железнодорожные пути. ЧП не привело к сходу вагонов с рельсов и к пострадавшим.

Руководство индийской железной дороги проводит расследование обстоятельств случившегося.