В Приморье ребенок погиб при неосторожном обращении с оружием

Возбудили уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Ребенок погиб в результате огнестрельного ранения в Дальнегорске Приморского края. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, предварительно, причиной стало неосторожное обращение с оружием, оставленным без присмотра.

"Днем 25 февраля мальчик 2013 года рождения находился вместе с отцом на территории охотничьего угодья в лесном массиве Дальнегорского городского округа. Когда отец и его знакомый находились в лесном доме, они услышали звук выстрела. На улице взрослые обнаружили несовершеннолетнего с огнестрельным ранением груди. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, которое оставили без присмотра", - сообщает ведомство.

Ребенок умер в машине скорой помощи. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре Дальнегорска.

"Кроме того, надзорное ведомство даст принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о порядке хранения и использования огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.