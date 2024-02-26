Против новосибирской компании возбудили дело из-за невыплаты 80 млн рублей зарплаты

Организация занимается строительно-монтажными и горно-капитальными работами на горнодобывающих предприятиях

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело о невыплате 80 млн рублей заработной платы новосибирской компанией. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) по факту невыплаты заработной платы работникам организации", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о компании "Тэхвэб". Согласно сайту, она занимается строительно-монтажными и горно-капитальными работами на горнодобывающих предприятиях. Ранее сотрудники компании, работавшие в Якутии на Эльгинском угольном разрезе, крупнейшем месторождении коксующего угля в России, сообщали в социальных сетях, что "Техвэб" не выплатила зарплату около 1,5 тыс. работников.

Как сообщили в управлении СК по Новосибирской области, с ноября 2023 по февраль 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью полностью не выплатил зарплату сотрудникам. Работники организации не получили положенную по закону заработную плату в размере около 80 млн рублей. При этом в кассу общества поступали денежные средства, которые направлялись на иные платежи и решение текущих финансовых проблем.