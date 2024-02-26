В Коми задержали семь подростков за поджоги дверей квартир по указанию куратора

По данным полиции, они признались в содеянном

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь подростков, которые подожгли несколько квартирных дверей в столице Республики Коми Сыктывкаре. Они действовали по указанию куратора и предоставляли ему видеоотчеты. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сыктывкару задержали подростков, которые подозреваются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджогов. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправных деяний семерых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности", - написала представитель МВД России в Telegram-канале.

По ее данным, при проведении допроса подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что через мессенджер один из них нашел подработку. Для получения денег нужно было выполнять задания куратора, в том числе криминального характера, и предоставлять видеоотчеты.

Следователи УМВД России по Сыктывкару и ОМВД России по Сыктывдинскому району возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанных.