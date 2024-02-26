В Папуа - Новой Гвинее похитили пилота из Австралии

С летчиком также были два техника

СИДНЕЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Пилот из Австралии был похищен в горном, труднодоступном районе Папуа - Новой Гвинеи. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на комиссара полиции Новой Гвинеи Дэвида Мэннинга.

По данным полиции, австралийский летчик и два техника, работавших с ним в одном экипаже, были похищены в отдаленном районе страны у границы провинций Хела и Саутерн-Хайлендс (расположена в 600 км к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби). "Пилот и пассажиры были захвачены группой вооруженных людей, когда вертолет совершал запланированную остановку в окрестностях горы Тари", - сказал Мэннинг, отметив, что "все трое заложников остаются невредимыми, даже несмотря на то, что они находятся в плену".

Мэннинг также сообщил, что в настоящий момент идут переговоры между полицией и захватившими заложников людьми. "Я дал понять сотрудникам на месте, что они могут применить к похитителям силу вплоть до их ликвидации, [если они] не подчинятся указаниям", - сказал он.

В феврале 2023 года в этом же районе были захвачены преподаватель и двое аспирантов австралийского Университета Южного Квинсленда. За их освобождение требовали выкуп, однако позднее они были отпущены без всяких условий.