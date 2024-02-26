В Крыму осудили организаторов игорного бизнеса, получивших 70 млн рублей прибыли

Игровое оборудование изъяли

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя приговорил 10 крымчан к штрафам и условному лишению свободы за организацию и участие в незаконном игорном бизнесе на полуострове, прибыль от которого составила более 70 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 человек. С середины 2021 года подсудимые, зная, что на территории региона игорная деятельность запрещена, разместили оборудование в шести помещениях в Симферополе, Керчи и Ялте, в которых организовали проведение азартных игр. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил двух подсудимых к трем годам лишения свободы условно с испытательными сроками на один год и шесть месяцев, остальным подсудимым назначены штрафы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что один из подсудимых создал и возглавил незаконный бизнес, к участию он привлек еще 30 человек. Прибыль от проведения азартных игр превысила 70 млн рублей. Их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, игровое оборудование изъяли.

Уголовные дела в отношении еще 21 человека находятся на рассмотрении в суде.