В Ярославской области возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом

В результате происшествия погибли три человека, четверо пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Ярославской области, в результате происшествия погибли три человека, четверо пострадали. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

"По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящий момент следователем СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 25 февраля на дороге Углич - Некоуз - Брейтово в районе деревни Ступино Мышкинского района, столкнулись автомобиль Volkswagen и микроавтобус Kia. В результате ДТП погибли трое мужчин. Женщина и трое детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.