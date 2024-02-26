На востоке Турции произошло обрушение породы на шахте

По информации агентства IHA, под завалами находятся три человека

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Обрушение породы произошло на шахте в уезде Аладжакая турецкой восточной провинции Элязыг. Как сообщает агентство IHA, по предварительным данным, под землей находятся три человека.

К месту инцидента направлены спасатели госуправления по чрезвычайным ситуациям и медики. О причинах обрушения пока информации нет.

13 февраля на руднике компании Anagold в провинции Эрзинджан на востоке Турции произошел обвал примерно 10 млн тонн грунта, под землей заблокированы девять горняков, их поиски не дали результатов. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, арестованы шесть человек, в том числе гражданин Канады, который является представителем компании-работодателя.

Минэкологии Турции 17 февраля аннулировало экологический сертификат и лицензию золотодобывающего рудника. Он расположен в уезде Илич и начал работу в 2010 году. Компания, управляющая им, в 2022 году была оштрафована за добычу золота с применением цианида.