В Коми замглавы Печорского района приговорили к 10 годам за избиение звукорежиссера

Канищев также является фигурантом других уголовных дел

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы администрации Печорского района Республики Коми Андрею Канищеву, избившего в пьяном виде на праздновании Дня республики звукорежиссера, который от ударов упал, ударился головой и впоследствии умер, сообщила прокуратура региона.

"Канищев признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд счел достаточными представленные государственным обвинителем доказательства, признал подсудимого виновным в содеянном и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В судебном заседании сторона защиты оспаривала предъявленное обвинение и предлагала суду различные версии случившегося, исключающие причастность подсудимого к совершению преступления.

Судом установлено, что вечером 20 августа 2022 года замглавы райадминистрации во время праздничных мероприятий в честь Дня Республики Коми, находясь в нетрезвом состоянии на сцене, установленной на главной площади Печоры, нанес несколько ударов кулаком по лицу звукорежиссера мероприятия. Сбитый с ног от ударов потерпевший упал с ведущей на сцену лестницы и ударился головой об асфальт. Спустя несколько дней звукорежиссер умер в отделении реанимации больницы.

Канищев также является фигурантом других уголовных дел. В сентябре 2023 года был задержан руководитель администрации Печоры Валерий Серов. По информации следственного управления СК РФ по региону, Серов и Канищев обвиняются в получении 4 млн рублей взятки от предпринимателя за совершение действий в его пользу, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт и благоустройство в городе.

До этого следственное управление СК РФ по Коми сообщало о возбуждении уголовных дел о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), получении и даче взятки (статьи 290, 291 УК РФ). В качестве обвиняемых по уголовному делу, объединенному в одно производство, проходят Канищев, печорский предприниматель Олег Курашов и один из сотрудников управления капитального строительства Печоры.