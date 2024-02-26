В Кузбассе возбудили уголовное дело после того, как ребенка высадили из автобуса на мороз

По данным следствия, мальчик заплатил за детский билет без справки из школы

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как водитель автобуса в Кемерове высадил на мороз 12-летнего мальчика, который заплатил за детский билет без справки из школы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кузбассу.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после публикаций в СМИ и соцсетях о высадке из автобуса на мороз 12-летнего мальчика. В сообщениях говорится, что 21 февраля ребенок, у которого не было справки из школы, заплатил за детский билет, после чего водитель рейсового автобуса высадил его из транспортного средства.