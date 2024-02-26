ФСБ задержала в 22 регионах 49 лиц, собиравших средства для боевиков в Сирии

Некоторые из задержанных через интернет распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом РФ ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", координация которого осуществлялась эмиссарами МТО, находящимися в Сирийской Арабской Республике", - сообщили в ЦОС.

"В результате проведенных мероприятий на территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети, причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков", - отметили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что некоторые из задержанных через интернет распространяли в мусульманской умме РФ радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отметили в спецслужбе.