В Коми возбудили уголовное дело против мужчины, до смерти пнувшего кошку "за непослушание"

Смерть животного наступила от остановки сердца, вызванной острой внутренней кровопотерей в результате разрыва печени и легкого

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции Сыктывкара возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой, что повлекло ее гибель, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми. Пьяный мужчина пнул кошку, а затем показал видео с погибшим животным своим знакомым.

"Дознавателями управления МВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий). В январе в ходе мониторинга сети интернет полицейскими Сыктывкара выявлена информация о факте жестокого обращения с животным. В Telegram-каналах и СМИ сообщалось, что житель столицы Коми ударил кошку, в результате чего животное погибло. Информацией, сопровождаемой видео, мужчина поделился со знакомыми посредством сети интернет", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1989 года рождения. В полиции он пояснил, что пнул кошку из-за ее непослушания.

Судебно-ветеринарной экспертизой установлено, что смерть животного наступила от остановки сердца, вызванной острой внутренней кровопотерей в результате разрыва печени и легкого, вследствие травмирующего воздействия.