Во Владимирской области произошел пожар на производстве игрушек

По данным МЧС, никто не пострадал

ТАСС, 26 февраля. Возгорание на производстве игрушек произошло в поселке Большевик Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"26 февраля в 08:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на производстве по адресу: Кольчугинский район, поселок Большевик, улица Дорожная, 12, на предварительной площади в 100 кв. м", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, пожар произошел на производстве игрушек. Его площадь составила 100 кв. м. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 16 человек личного состава.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации пожара. "Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на производстве керамических и фарфоровых игрушек. <…> Пострадало имущество и внутренняя отделка", - уточнили в ведомстве.

В новость внесены изменения (12:55 мск) - уточняется информация о тушении пожара.