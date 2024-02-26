В Саратове возбудили дело из-за застройки крупного микрорайона без инфраструктуры

Чиновники из министерства строительства и ЖКХ выдавали разрешения на жилую застройку территорий, где не хватало образовательных учреждений

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при застройке крупного микрорайона Солнечный-2 в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По инициативе прокурора Саратовской области Сергея Филипенко материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и тяжкие последствия)", - сообщили в надзорном ведомстве.

По информации регионального управления СК РФ, в 2010-2019 годах неустановленные чиновники из министерства строительства и ЖКХ выдавали разрешения на жилую застройку территорий, где не хватало образовательных учреждений.

В 2010 году Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства передал ОАО "Ипотечная корпорация Саратовской области" ("ИКСО") в аренду два участка общей площадью 1,4 млн кв. м в микрорайоне Солнечный-2 сроком на восемь лет, сообщили в прокуратуре. Предполагалось, что на землях построят в том числе жилые дома, поликлинику, школу, сквер и отделение полиции.

В прокуратуре отметили, что "ИКСО" заключала договоры с застройщиками, предоставляла землю сетевым организациям для подведения коммуникаций. Позже власти изменили условия сделки, освободив строительные компании от обязанности строить объекты социальной инфраструктуры. Это привело к дефициту мест в образовательных учреждениях, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Солнечный-2 - один из самых крупных микрорайонов Саратова. В нем проживает более 30 тыс. человек.