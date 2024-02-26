В Челябинской области коммунальщиков осудили за падение девушки в котлован

Котлован не был огорожен сигнальным освещением, знаками и аншлагами

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Миассе Челябинской области признал начальника участка и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей муниципального предприятия "Городское хозяйство" виновными в том, что они не огородили котлован, в результате чего в него упала девушка и получила тяжелые травмы. Им назначили наказание в виде ограничения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Миасский городской суд признал начальника участка и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей МУП МГО "Городское хозяйство" виновными по ч. 1 с. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил им наказание в виде одного года и пяти месяцев и одного года и шести месяцев ограничения свободы", - сказали в пресс-службе.

17-летняя жительница Миасса поздно вечером 5 августа 2023 года шла возле дома 1А на улице Циолковского. В темноте она упала в котлован, который выкопали по указанию начальника участка и под непосредственным руководством старшего мастера участка для устранения прорыва тепловой сети. Котлован не было видно, потому что его не огородили сигнальным освещением, знаками и аншлагами. В результате падения девушка получила тяжелые травмы.