26 февраля, 09:51,
обновлено 26 февраля, 10:05

Прокурор запросила почти три года колонии для главы "Мемориала" за дискредитацию ВС РФ

Олег Орлов. Александр Щербак/ ТАСС
Олег Орлов
© Александр Щербак/ ТАСС

Она также потребовала взять Олега Орлова под стражу в зале суда

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель потребовал приговорить члена правления общества "Мемориала" (признано в РФ иноагентом и ликвидировано) Олега Орлова к 2 годам и 11 месяцам колонии за повторную дискредитацию российской армии, передает корреспондент ТАСС из зала Головинского суда Москвы, где рассматривается дело.

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"Прошу признать Орлова виновным по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 11 месяцев колонии общего режима и взять под стражу в зале суда", - заявила прокурор в ходе своего выступления в прениях сторон.

В начале октября прошлого года Головинский суд признал Орлова виновным по этому же делу и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Прокурор требовал оштрафовать его на 250 тыс. рублей, хотя ему грозило до пяти лет лишения свободы. Защита осужденного подала апелляцию на это решение. Свою жалобу подала и прокуратура, представители которой требуют ужесточить наказание подсудимому. После этого Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение другим судьей. При этом Орлов продолжает оставаться под подпиской о невыезде.

Согласно новой версии обвинительного заключения Орлов также обвиняется по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, совершенные лицом после совершения им аналогичного административного правонарушения). По сравнению с первой версией обвинения к нему добавился пункт о том, что Орлов руководствовался мотивом вражды и ненависти к российским военнослужащим. Вину он не признает. Поводом для уголовного преследования Орлова стал пост в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) от 14 ноября 2022 года, в котором опубликован перевод его статьи "Они хотели фашизма, они его получили". Статья написана для издания Mediapart.

В суд поддержать Орлова пришли представители посольств Чехии, Польши, США, Великобритании, Германии, Португалии, Нидерландов, Франции, Люксембурга, Австрии, Австралии, Латвии, Швеции, Бельгии, Испании и посол ЕС в России. 

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