Допрос свидетелей по делу экс-главы УГИБДД по Ставрополью перенесли на 4 марта

Суд 26 февраля исследовал письменные материалы дела

ЧЕРКЕССК, 26 февраля. /ТАСС/. Допрос свидетелей по делу обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской Республики перенесли на 4 марта из-за неявки заявленного свидетеля обвинения, сообщает корреспондент ТАСС.

"Суд планировал заслушать свидетеля обвинения, который осужден за участие в преступном сообществе [создание которого инкриминируется Сафонову] и отбывает наказание в колонии. Его не успели доставить на сегодняшнее заседание. По этой причине допрос свидетелей начнется 4 марта", - уточнил ТАСС пресс-секретарь суда.

Из-за неявки свидетеля суд 26 февраля исследовал несколько письменных материалов дела.

Дело Сафонова в декабре 2023 года передали в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1. ст. 285 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и местными жителями создал и возглавил организованное преступное сообщество для получения незаконного обогащения. С 2013 по 2021 год участники ОПС получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.