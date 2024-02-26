В Сочи в ДТП погиб один человек

Пострадали двое

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. В Сочи один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в Telegram-канале Управления внутренних дел по городу Сочи ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"На улице Володарского в Хостинском районе Сочи в кювет опрокинулся автомобиль Hyundai. В результате случившегося водитель погиб, два его пассажира - местная жительница и 8-летний мальчик - были госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель ехал с превышением допустимой скорости на участке дороги, где произошло ДТП, и не справился с управлением.